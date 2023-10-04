ФСБ рассказала о плененном в Крыму украинском диверсанте

Пограничникам удалось взять в плен украинского диверсанта при атаке на Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«В ходе... опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым», — рассказали в ФСБ.

Отмечается, что диверсанты передвигались на быстроходном катере и трех гидроциклах в сторону мыса Тарханкут.

До этого Минобороны сообщило, что ВС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. В ведомстве заявили, что для отражения нападения в воздух подняли самолеты Воздушно-космических сил РФ. У диверсантов обнаружили винтовки M4 и осколочные гранаты.

Кроме этого, по данным МО РФ, в ночь на 4 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ранее сообщалось, что тысяча спецназовцев возвращаются на Украину после подготовки к диверсии на Крым в Великобритании.