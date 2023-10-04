Российские военные уничтожили склад ВСУ в зоне спецоперации

Авиации Южной группировки войск Вооруженных сил РФ удалось нанести удар высокоточным оружием по складу украинских военных в Донецкой народной республике. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Cогласно информации Минобороны России, авиация уничтожила склад с вооружением и военной техникой украинской армии в населенном пункте Константиновка.

Съемка была осуществлена с разведывательного беспилотного летательного аппарата, в ролике виден момент высокоточного авиаудара по строениям украинских военных.

«По данным разведки, украинские боевики прятали и хранили в нем вооружение и военную технику», — уточнили в МО РФ.

Поясняется, что летчики точным ударом ликвидировали склад и вооружение, находящееся в нем.

До этого стало известно, что ВС России нанесли удар ракетой по складу ВСУ в Херсонской области. Высокоточный удар нанесли по складу в районе населенного пункта Киселевка в Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.