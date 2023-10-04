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КНДР назвала самую опасную страну в мире

Минобороны КНДР: именно США несут угрозу применения оружия массового уничтожения

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Shutterstock

В Министерстве обороны КНДР назвали США самым большим источником угрозы использования оружия массового поражения. Об этом сообщает РИА Новости.

Военное ведомство КНДР опубликовало заявление относительно новой стратегии Пентагона по противодействию оружию массового уничтожения, в которой американская сторона заявляет, что возрос риск конфликта с применением химического, биологического и ядерного оружия. При этом Россию и Китай назвали странами, представляющими собой основные вызовы в этой сфере. Северная Корея в свою очередь отмечена как «продолжительная угроза».

В КНДР на это ответили, что термин «продолжительная угроза» наиболее подходит для определения Соединенных Штатов, ведь именно эта страна обладает крупнейшими в мире запасами оружия массового уничтожения.

В северокорейском Минобороны США охарактеризовали как «единственного в мире ядерного военного преступника», который еще с XX века, определив КНДР как «вражеское государство», постепенно расширил и усилил беспрецедентную ядерную угрозу и шантаж.

«Именно США несут самую большую угрозу (использования. — Ред.) оружия массового уничтожения», — указано в заявлении представителя минобороны КНДР.

Он подчеркнул, что северокорейские вооруженные силы продолжат отвечать на провокации и вызовы со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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