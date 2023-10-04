Стало известно о создании комиссии по выдаче удостоверений участников СВО бойцам ЧВК «Вагнер»

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что при Министерстве обороны России создана специализированная комиссия, которая будет заниматься выдачей удостоверений участников специальной военной операции (СВО) бойцам ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление она сделала на встрече социальных координаторов в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Екатеринбурге, передает ТАСС.

По словам Цивилевой, «Вагнер» и Минобороны «договорились о том, что все документы ЧВК будет приносить лично конкретному лицу и (они будут) рассматриваться на этой комиссии, а нам (фонду. — «Газета.Ru») выдавать готовые удостоверения, мы их будем передавать вам (координаторам. — «Газета.Ru») в филиалы, чтобы ребятам не приходилось ездить».

Также она указала, что министерство «пошло на то, что те ребята, которые имеют ранения подтвержденные, госнаграды, будут получать удостоверения в облегченном режиме».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что частная военная компания «Вагнер» внесла большой вклад в борьбе с нацизмом на Украине.

Ранее Путин похвалил участников СВО за отважность и решительность.