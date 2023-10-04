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Разведка Великобритании сообщила о гибели 55 моряков на китайской подводной лодке

Daily Mail: в результате катастрофы китайской субмарины погибли 55 подводников

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Reuters

В результате аварии китайской подводной лодки в Желтом море на ее борту погибли 55 военных моряков. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на отчет британской разведывательной службы.

По данным разведки, катастрофа произошла 21 августа. Китайская подводная лодка попала в ловушку из цепей и якорей, предназначенную для американских субмарин. В результате этого 55 китайских подводников погибли. Среди погибших 22 офицера, семь курсантов, девять старшин и 17 матросов. Также погиб и капитан субмарины.

Издание подчеркивает, что независимого подтверждения гибели подводной лодки в настоящее время нет. В свою очередь, в КНР назвали полностью ложными предположения о катастрофе субмарины. На Тайване также не поддержали версию об аварии подводной лодки.

Ранее сообщалось, что повреждения подводной лодки Черноморского флота «Ростов-на-Дону» не являются критичными. Устранение этих повреждений приведет лишь к незначительному увеличению времени нахождения субмарины на плановом ремонте.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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