Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Франция согласилась поставлять Армении военную технику

Глава МИД Франции Колонна: Париж согласен поставлять Еревану военную технику

close
100%
Depositphotos

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж согласен подписать договор о предоставлении Армении военной техники. Об этом глава МИД сказала на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Ереван, ее борт приземлился в столичном аэропорту Звартноц.

Как ожидается, французского дипломата примет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Затем вместе со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном Колонна встретится с армянскими беженцами, которые покинули Нагорный Карабах.

Колонна ранее заявила о планах Парижа открыть французское консульство в приграничной Сюникской области Армении, а также усилить сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий