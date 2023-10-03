Франция согласилась поставлять Армении военную технику

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж согласен подписать договор о предоставлении Армении военной техники. Об этом глава МИД сказала на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Ереван, ее борт приземлился в столичном аэропорту Звартноц.

Как ожидается, французского дипломата примет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Затем вместе со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном Колонна встретится с армянскими беженцами, которые покинули Нагорный Карабах.

Колонна ранее заявила о планах Парижа открыть французское консульство в приграничной Сюникской области Армении, а также усилить сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.