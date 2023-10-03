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ВСУ нанесли удар по территории больницы в Новой Каховке

Сальдо: ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию больницы в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Боевики киевского режима сегодня обстреляли территорию больницы в Новой Каховке», — написал глава региона.

По его словам, снаряд попал прямо в недавно отремонтированную котельную. Сальдо посетовал, что украинские военные как будто специально «постарались испортить отопление» перед началом осенне-зимнего сезона. Он подчеркнул, что повреждения оперативно устранят и подготовят лечебное учреждение к холодному времени года.

Сальдо отметил, что российские артиллеристы и летчики после этого случая станут еще яростнее «уничтожать противника и его технику» на правом берегу.

«Хорошо их били последний месяц, но, видимо, им мало, просят еще», — резюмировал губернатор Херсонской области.

Накануне ВСУ атаковали дронами электроподстанцию в Новой Каховке. Один из БПЛА запутался в проводах и упал на территорию подстанции. На месте возник пожар, который быстро ликвидировал персонал энергообъекта.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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