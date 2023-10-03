Российские войска поразили цеха ремонта техники ВСУ в Харькове

Российские войска поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своей ежедневной сводке.

«В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ», — сказано в сообщении.

3 октября начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук заявлял, что бойцами группировки на Краснолиманском направлении было вскрыто и подавлено около двух десятков артиллерийских расчетов украинской армии.

Накануне Министерство обороны России показало кадры уничтожения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытиях на позициях в Запорожской области.

2 октября Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.