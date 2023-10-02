«Не ждать, пока проблемы решатся сами»: Лобов о запуске центра переподготовки

К смене профессии вовсю подталкивают новые цифровые специальности, учиться помогают многочисленные курсы переподготовки и целевые программы. С недавних пор в российском образовании появился новый механизм — переподготовка специалистов. С его помощью можно взяться за учебу и не тратить сразу сотни тысяч рублей — образовательная площадка получит свои деньги из зарплаты выпускника, когда устроит его на работу. Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов рассказал о запуске Центра переподготовки. Эксперт объяснил, как не платить за обучение сразу и не влезать в кредиты.

— Как Центр переподготовки «Синергии» поможет бороться со структурной безработицей?

— Сейчас на российском рынке возникла так называемая структурная безработица. С одной стороны, трудовые ресурсы есть, с другой — тех специалистов, которые остро нужны, не хватает. К тому же многие специалисты год назад покинули страну. Мы сами в «Синергии» столкнулись с дефицитом кадров — ищем на некоторые позиции людей, а найти не можем.

Почему так? Порой у соискателей не хватает опыта, а иногда потому, что нужным нам специальностям в вузах еще не обучают. И таких специальностей, востребованных, но еще не массовых, в ближайшие годы будет становиться все больше.

Мы в корпорации не любим ждать, когда проблемы решатся сами собой. Берем и исправляем ситуацию. Так и здесь. Год назад в тестовом режиме запустили Центр переподготовки. В его основе лежит уникальная для страны модель. Я впервые с ней познакомился, когда писал дипломную работу в университете. Моя тема звучала так: «Инвестиции в человеческий капитал». Тогда я и узнал о существовании такой модели обучения, как Income Share Agreements (ISA). В переводе с английского — «соглашение о долевом разделении дохода». Проще говоря, «учись сейчас — плати потом».

Ее уникальность в том, что человек получает новую профессию, но платит за обучение не сразу, а только когда находит работу. В договоре о таком обучении прописан фиксированный процент, который выпускник должен отдавать образовательной организации, и период, в течение которого эта оплата будет производиться. Важное уточнение — это не кредит. Человек платит не больше заявленной стоимости обучения.

Формат действительно выглядит интересным для большинства жителей страны. Часто главным препятствием при смене карьерной траектории является именно нехватка денег. Переобучение — удовольствие не из дешёвых. Хорошие курсы стоят дорого. Что люди у нас чаще всего делают в такой ситуации? Залезают в кредиты. Из–за этого конфликты в семье, социальная напряженность. Кредитная нагрузка на население в стране и так очень быстро растет. С начала года она увеличилась на 3,3 трлн руб. — до рекордных 32 трлн. Огромная цифра! А тут рассрочка от учебного заведения, а не от банка, да еще и отдать можно с зарплаты. Тем не менее мы решили не спешить и проверить, насколько эта система у нас приживется.

За год тестирования этой модели слушатели обучились самым востребованным сегодня профессиям, выбирая их вместе с работодателями, и получили дипломы государственного образца. Те, кто выпустился, — уже трудоустроились. Мы поняли, что модель — рабочая. Да, есть тысяча нюансов, но мы верим в том, что такая форма обучения применима для нашей страны. Поэтому сейчас мы официально запустили Центр переподготовки и начали набор на обучение. «Синергия» поставила перед собой очень амбициозную цель — переучить до 2030 года 10 млн чел. С учетом структурной безработицы в стране и спроса на переподготовку, я уверен, что такие показатели вполне достижимы.

— Кто может учиться в центре?

— — Это люди, которые, являясь специалистами в различных сферах, уперлись в свой карьерный или зарплатный потолок, либо их профессия в принципе перестала существовать. Возьмем юристов. Тот же ChatGPT уже лучше среднестатистического юриста. В русскоязычном информационном пространстве это пока проявляется не так очевидно, а вот в англоязычных странах уже поняли, что нет нужды держать штатного юриста, потому что «нейронка» работает эффективнее.

Более близкий к российским реалиям пример. В нашей стране наступает «эра синих воротничков». Из–за ухода западных компаний перезапускаются существующие и в огромном количестве открываются новые производства. Те же юристы могут пойти работать инженерами, разработчиками беспилотных или автономных транспортных систем и так далее. Мы сейчас находимся в самом начале резкого изменения карьерного ландшафта. Совершенно очевидно, что в ближайшие 3–5 или 10 лет произойдут тектонические сдвиги, которые заставят очень большое количество людей переобучаться. Нужно быть к этому готовым уже сейчас.

— Какие профессии можно освоить по программе «Синергии» «Учись сейчас — плати потом»?

— Мы предлагаем большое разнообразие диджитал–профессий. Это, например, аналитики данных или программисты. Кроме разработки программного кода, есть курсы дизайна, электронной коммерции, интернет–маркетинга и управления персоналом — всего 28 направлений. Мы заинтересованы в том, чтобы кандидат на поступление выбрал именно тот курс, который лучше всего ему подходит. Так помогаем специалисту определиться с будущим и гарантировать, что он найдет работу и выплатит стоимость обучения.

— Если студент чувствует, что выгорел в процессе обучения или поиска работы, куда он может обратиться за помощью?

— В соглашении прописан достаточно длительный период, когда наш слушатель может без возникновения финансовых обязательств проходить подготовку. Это, во–первых. Во–вторых, он в любой момент обучения может рассчитывать на поддержку сотрудников «Синергии». Существует несколько уровней поддержки. У слушателя есть куратор, который информирует обо всех мероприятиях, помогает решать технические вопросы, связанные с академическими отпусками, справками о выдаче дипломов и так далее. Еще есть наставники, которые проверяют домашнее задание. И, наконец, карьерный консультант, который ведет каждого слушателя после шести месяцев обучения до его адаптации на новой работе.

Слушатели проходят специализированный курс построения карьеры. Там тоже есть домашние задания, которые проверяют карьерные консультанты. Все консультанты, работающие в нашем Центре, обладают сертификатами международных ассоциаций карьерных консультантов. У них за плечами опыт в международных компаниях, они прекрасно разбираются в карьерных треках.

— Сколько человек уже прошли в «Синергии» обучение по новой модели?

— С момента запуска программы «Учись сейчас — плати потом» зачислено 10 тыс. чел. Большинство выпускников трудоустроилось примерно через полтора–два месяца после обучения. Это хороший показатель. По данным Росстата, среднестатистический россиянин ищет работу около семи месяцев. Есть, кстати, категория слушателей, которым не требуется трудоустройство. Это, например, те, кто уже трудится, но им нужен диплом. Сейчас свое обучение оплачивают около 1 350 чел., отчисляя ежемесячно 15% от зарплаты.

— Кадровое агентство «Синергии» считается одним из лучших среди студенческих. Как оно участвует в работе центра?

Безусловно. Наше кадровое агентство является основным партнером Центра переподготовки, потому что оттуда приходит работодатель, оттуда приходят вакансии, и через этот канал люди дальше выходят на рынок труда. В агентстве функционирует мини–агрегатор вакансий с образовательным уклоном, чтобы соединить в одном месте всех заинтересованных лиц, — и тех, кого обучаем, и тех, кто трудоустраивает. Компании обращаются к нам, когда испытывают кадровый голод.

Например, у Центра переподготовки был заказ на 40 менеджеров маркетплейсов. Мы его выполнили, заказчик остался доволен. Бизнесу в такой ситуации не надо проверять портфолио будущих сотрудников и размещать вакансии на HeadHunter, что довольно дорого. Недавно мы заключили договор с компанией Globus IT, которая принимает на платные стажировки наших программистов и затем забирает в команду тех, кого выберет. Всего у нас сейчас около 170 компаний–партнеров.

В отличие от модели целевого обучения, компании не направляют к нам своих сотрудников на переподготовку. Мы — карьерно–образовательная платформа, у которой единая точка входа для всех: работодателей, работников, обучающихся. Наши слушатели могут размещать у нас свои резюме. Центр оказывает бессрочную поддержку, то есть выпускник даже после оплаты обучения всегда сможет вернуться на платформу как зарегистрированный пользователь, разместить резюме и расти дальше по карьерной лестнице.

— Как новая программа «Синергии» может изменить рынок занятости в России?

— Я думаю, это действительно может сильно трансформировать подход к обучению, потому что сейчас большинство образовательных структур, занимающихся подобного рода программами, продает свои продукты с использованием банковских кредитов. Появление новой модели усилит конкуренцию на рынке образования, заставит большинство игроков искать новые механизмы работы с клиентами.

Потребители образовательных услуг от этого только выиграют, поскольку спектр возможностей для приобретения курсов с высоким качеством обучения значительно расширится. Безусловно, сейчас мы только в начале пути внедрения модели «Учись сейчас — плати потом». И я уверен в ее перспективности.