Российские подразделения группировки войск «Юг» уничтожили пункты управления беспилотниками в Андреевке, Первомайском и Новокалинове в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-центр группировки «Юг», передает ТАСС.

«Артиллерией уничтожены пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в Андреевке, Новокалинове и Первомайском, опорные пункты и блиндажи подразделений ВСУ в районе Клещеевки, Победы, Острого и Константиновки, станция радиоэлектронной борьбы в Георгиевке», — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащий российской группировки войск «Юг» с позывным «Кортес» сообщил, что вынес на себе раненого украинского бойца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения Вооруженных сил Украины. Отмечается, что во время отхода «Кортеса» вместе с раненым украинским военным артиллерия ВСУ постоянно вела огонь по нему, пытаясь его ликвидировать. Несмотря на удары, российский военнослужащий оказал пленному первую помощь.

По словам «Кортеса», ему поступил приказ забирать пленного. Он указал, что бойцы ВС РФ прикрывали его на переднем краю. Он рассказал, что у украинца были побиты пальцы, пришлось затянуть посильнее жгут и вколоть ему обезболивающее.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.