Руководство МВД Украины не летает на вертолетах после инцидента в Броварах

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что руководство ведомства больше не летает на вертолетах после авиакатастрофы в населенном пункте Бровары, в которой погиб глава МВД Денис Монастырский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все руководство МВД не летает на вертолетах», — говорится в сообщении.

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил, что причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области 18 января текущего года, в котором погибли руководители МВД Украины, включая главу ведомства Дениса Монастырского, стали ошибочные действия пилота воздушного судна. Из-за плохих погодных условий полет выполнялся на предельно малой высоте — ниже высоты зданий на маршруте. Отмечается, что пилот потерял ориентацию в пространстве и допустил столкновение с землей.

18 января рядом с детским садом и жилыми домами в городе Бровары Киевской области разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД Украины: глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

Ранее украинским министрам запретили летать на вертолетах.