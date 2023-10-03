В США заявили о готовности передать Украине ATACMS

США готовы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, как только президент Соединенных Штатов Джо Байден даст на это свое согласие. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша.

«Мы готовы, когда президент решит это сделать и если он примет это решение», — пояснил Буш.

По информации агентства, у Украины уже есть пусковые установки для ракет ATACMS.

До этого портал ERR сообщал, что Эстония будет приобретать у Соединенных Штатов не только реактивные системы залпового огня HIMARS, но и ракеты большой дальности ATACMS.

Таллин и Вашингтон подписали двустороннее соглашение на покупку нужного военного оборудования в декабре 2022 года.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о праве Украины атаковать ракетами Taurus российскую территорию.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.