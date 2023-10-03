В НАТО ожидают рост инвестиций в системы ПВО из-за конфликта на Украине

Западные страны в ближайшие годы начнут значительно инвестировать в системы противовоздушной обороны, на что повлиял конфликт на Украине. Такое мнение высказал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на конференции по безопасности в Польше, передает РИА Новости.

«Я думаю, что мы станем свидетелями значительных инвестиций в ближайшие десять лет, большинство стран будут наращивать свои возможности в противовоздушной обороне», — сказал Бауэр.

Он подчеркнул, что это не краткосрочный проект и «отдача будет не сразу». По его мнению, это событие «изменит нашу жизнь» и «будет влияние на наше общество».

Глава военного комитета НАТО добавил, что конфликт на Украине показал важность иметь возможность заранее поражать ракеты или дроны на территории потенциального противника.

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