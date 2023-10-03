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В НАТО ожидают рост инвестиций в системы ПВО из-за конфликта на Украине

Глава военного комитета НАТО Бауэр ожидает рост инвестиций в системы ПВО

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Shutterstock

Западные страны в ближайшие годы начнут значительно инвестировать в системы противовоздушной обороны, на что повлиял конфликт на Украине. Такое мнение высказал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на конференции по безопасности в Польше, передает РИА Новости.

«Я думаю, что мы станем свидетелями значительных инвестиций в ближайшие десять лет, большинство стран будут наращивать свои возможности в противовоздушной обороне», — сказал Бауэр.

Он подчеркнул, что это не краткосрочный проект и «отдача будет не сразу». По его мнению, это событие «изменит нашу жизнь» и «будет влияние на наше общество».

Глава военного комитета НАТО добавил, что конфликт на Украине показал важность иметь возможность заранее поражать ракеты или дроны на территории потенциального противника.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала создать зимний щит для Украины.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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