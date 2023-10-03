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На Украине обвинили в госизмене моряка, не вернувшего единственную подлодку

На Украине обвинили в госизмене моряка из-за утерянной единственной подлодки

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Управление Службы безопасности Украины выдвинуло обвинение в госизмене моряку украинского флота, который не передал стране единственную подводную лодку «Запорожье» после того, как Крым воссоединился с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Приказом Министерства обороны Украины за нарушение военной присяги он лишен офицерского звания и уволен с военной службы. За измену родине ему грозит до 15 лет тюрьмы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене. Как рассказал адвокат, под арест попало и имущество нардепа, которое было вывезено из дома во время обыска. При этом отмечается, что не все вещи, которые забрали во время следственных действий в доме Шуфрича, принадлежало ему.

До этого Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. В тот же день суд в Киеве избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. По данным расследования, чиновник тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, который, по версии следствия, является агентом ФСБ.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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