Немецкий политик и член бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт в социальных сетях в очередной раз призвала Европейский союз работать над прекращением огня на Украине, а не продолжать поставлять оружие Киеву на фоне последних политических событий в США.

«Вместо того, чтобы тратить миллиарды на поставки оружия и теперь нести за США издержки, Евросоюз должен, наконец, учитывать интересы своих граждан и выступить за немедленное прекращение огня», — отметила она.

По мнению политика, разумнее было бы вкладываться в восстановление Украины после достижения соглашения о прекращении огня. Она отметила, что это также бы позволило миллионам украинским беженцев вернуться домой.

В сентябре Сара Вагенкнехт заявляла, что не видит Украину членом Европейского союза (ЕС) из-за высокого уровня коррупции и слабой экономики. Политик подчеркивала, что у организации и без того достаточно проблем.

До этого Вагенкнехт констатировала невозможность победы Украины в конфликте с Российской Федерации. С ее точки зрения, фронт «почти не движется», кризис следует закончить путем переговоров.

Ранее в Евросоюзе рассказали, какого мира хотят добиться для Украины.