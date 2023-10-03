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СК обвинил представителей высшего военного руководства Украины в совершении терактов в РФ

СК заочно обвинил в терактах главу ГУР Украины Буданова и трех военачальников

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Представителям высшего военного руководства Украины предъявлены обвинения в совершении террористических актов, в том числе с использование беспилотных летательных аппаратов, на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram.

Отмечается, что российские следователи собрали достаточные доказательства причастности украинских высокопоставленных военных к организации и осуществлению в период с апреля прошлого года по сентябрь текущего года более 100 ударов в воздуха с применением дронов самолетного типа по территория Москвы и Подмосковья, Крыма и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.

Заочно обвинения в совершении терактов предъявлены главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами украинских Вооруженных сил Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС страны Сергею Бурденюку.

В СК добавили, что упоминаемые лица привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих.

В ближайшее время следствие планирует объявить Буданова, Олещука, Неижпапе и Бурденюка в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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