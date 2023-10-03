Промышленное предприятие повреждено на востоке Украины

Производственные объекты разрушены на промышленном предприятии в Павлограде на Украине. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Чиновник не уточнил, что за предприятие пострадало. На объектах произошел пожар, но он был быстро ликвидирован.

Также Лысак сообщил, что в Днепропетровске произошел пожар на территории частного предприятия.

Утром 3 октября украинское издание «Зеркало недели» писало о взрыве в пригороде Днепропетровска. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.