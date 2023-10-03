Подполковник ЛНР в отставке сообщил, что ВС России выжгли опорный пункт ВСУ

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что российские военные с помощью тяжелых огнеметных систем смогли уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

По его словам, опорный пункт ВСУ с одной единицей БМП Bradley был обнаружен в районе Новоселовского при помощи аэроразведки.

«Было нанесено огневое поражение тяжелой огнеметной системой по живой силе и технике противника», — сказал Марочко, сославшись на свои источники.

Он отметил, что средства объективного контроля зафиксировали поражение цели, противник и бронемашина были уничтожены.

До этого Андрей Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с поставками материально-технических средств для своих подразделений, которые находятся на позициях восточнее Оскольского водохранилища.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.