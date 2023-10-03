Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подполковник ЛНР в отставке сообщил, что ВС России выжгли опорный пункт ВСУ

Марочко: российские войска выжгли опорный пункт противника под Купянском

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что российские военные с помощью тяжелых огнеметных систем смогли уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

По его словам, опорный пункт ВСУ с одной единицей БМП Bradley был обнаружен в районе Новоселовского при помощи аэроразведки.

«Было нанесено огневое поражение тяжелой огнеметной системой по живой силе и технике противника», — сказал Марочко, сославшись на свои источники.

Он отметил, что средства объективного контроля зафиксировали поражение цели, противник и бронемашина были уничтожены.

До этого Андрей Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с поставками материально-технических средств для своих подразделений, которые находятся на позициях восточнее Оскольского водохранилища.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий