Вучич выступил за усиление присутствия сил KFOR в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия хочет большего присутствия сил KFOR в частично признанной республике Косово, передает телеканал CNN.

По его словам, сербской стороне «не нужны никакие войны, никакие столкновения».

«Наоборот, мы хотим видеть, и я это подчеркиваю, большее присутствие KFOR в Косове, особенно на севере», — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что это будет один из способов обеспечить безопасность сербов, проживающих на севере этой республики.

Ранее Вучич заявил, что не намерен приказывать сербским войскам вступать на территорию Косово.

Он отметил, что сократит численность сербских войск в этом районе, потому что эскалация конфликта была бы «контрпродуктивной».

До этого Североатлантический совет разрешил использование своего военного контингента в Косово (KFOR) с целью стабилизации ситуации в регионе.

Ранее Косово обвинило Сербию в открытой агрессии.