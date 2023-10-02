Стало известно об испытаниях российского ядерного «Буревестника»

РФ готовится провести испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на анализ передвижения самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля.

Согласно данным издания, ракета может пролетать тысячи километров.

«Спутниковые снимки и авиационные данные позволяют предположить, что Россия, возможно, готовится к испытанию экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой (или, возможно, недавно провела ее испытание) с теоретической дальностью в тысячи миль», — говорится в публикации.

До этого Telegram-канал Dambiev сообщал, что российская 57-мм артиллерийская установка АУ-220М, которой оснащен индонезийский ракетный катер Tombak, прошла испытания.

ВМС Индонезии приобрели минимум два корабельных модуля АУ-220М российского производства, став их стартовым заказчиком.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.