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Стало известно об испытаниях российского ядерного «Буревестника»

NYT: Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем

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Министерство обороны РФ

РФ готовится провести испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на анализ передвижения самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля.

Согласно данным издания, ракета может пролетать тысячи километров.

«Спутниковые снимки и авиационные данные позволяют предположить, что Россия, возможно, готовится к испытанию экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой (или, возможно, недавно провела ее испытание) с теоретической дальностью в тысячи миль», — говорится в публикации.

До этого Telegram-канал Dambiev сообщал, что российская 57-мм артиллерийская установка АУ-220М, которой оснащен индонезийский ракетный катер Tombak, прошла испытания.

ВМС Индонезии приобрели минимум два корабельных модуля АУ-220М российского производства, став их стартовым заказчиком.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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