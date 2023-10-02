Экс-военную из Ростовской области оштрафовали за поездку в Абхазию

Суд в Краснодарском крае оштрафовал бывшую военную из Ростовской области на 250 тысяч рублей за поездку в Абхазию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Отмечается, что женщина работала делопроизводителем в воинской части и имела доступ к сведениям, являющимся государственной тайной. Она уволилась из части в октябре 2019 года, но могла выехать за границу России только после 2024 года. Но в октябре 2022 года она поехала в Абхазию.

«Мировой суд Адлерского внутригородского района Сочи Краснодарского края признал бывшую военнослужащую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.2 УК России «Нарушение требований по защите государственной тайны», — говорится в сообщении суда.

До этого суд Краснодарского края вынес приговор обвиняемому в разглашении государственной тайны экс-оперативнику ГУ МВД.

В январе 2023 года по телефону подсудимый раскрыл третьему лицу информацию из документов.

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