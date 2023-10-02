Минобороны РФ заявило об уничтожении 45 беспилотников ВСУ. Об этом ведомство сообщило журналистам.

Как утверждает министерство, средства ПВО также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две оперативно-тактические ракеты ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ смогли отразить десять штурмовых атак ВСУ в Донецкой народной республике. .

Вооруженные силы Украины предпринимали попытки атаковать при помощи 3-й штурмовой бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. При этом все атаки проходили в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка, уточнили в ведомстве.

Также сообщалось, что военным Вооруженных сил России на Южнодонецком направлении удалось ликвидировать больше 120 военнослужащих на этом направлении, также отразив две атаки ВСУ. Во время боевых действий российские военные уничтожили американскую гаубицу М777.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение штурмовым отрядам Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.