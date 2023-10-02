В Британии обеспокоились неподготовленностью флота к вероятной войне с Россией

Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что ВМС Великобритании не выстоят в случае военного столкновения с Россией. Об этом он рассказал в эфире своего Youtube-канала.

По словам Гэллоуэйя, он наблюдает за британским военно-морским флотом. Он подчеркнул, что в последний раз, когда он проверял состояние королевского флота, тот не был способен даже контролировать пролив Ла-Манш, через который тысячи нелегалов проникают на Британии.

«Королевский флот не может их остановить. И мы собрались воевать с российским флотом в Черном море?» — поделился политик.

До этого военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявлял, что на сегодняшний день нет опасности входа британского флота в Черное море из-за действующей Конвенции Монтрё.

Конвенция Монтрё устанавливает определенные ограничения на допуск британских судов в Черноморский бассейн.

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