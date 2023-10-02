Украинские войска впервые выпустили осветительную мину по Белгородской области

Вооруженные силы Украины впервые выпустили осветительную мину по территории Белгородской области. Об этом заявляет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Как отмечает Shot, ранее такие снаряды использовали в ДНР, а также для создания задымления у Запорожской АЭС для последующих атак беспилотниками.

По данным канала, мина 120-го калибра была выпущена украинскими военными 1 октября около семи вечера по селу Новая Таволжанка в Шебекинском районе. По предварительным данным, ее запустили из села Огурцово Харьковской области.

В результате загорелась сухая трава. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал.

Летом 2022 года власти Энергодара сообщали, что ВСУ выпустили пять осветительных мин по прибрежной территории Запорожской атомной станции.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.