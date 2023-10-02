Пушилин сообщил об активизации украинских войск в районе Работина

Вооруженные силы Украины стали активнее и увеличили количество штурмовых групп возле села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Также противник повысил активность и увеличил количество групп — пока тоже без применения — на следующем направлении: Новопрокоповка — Работино — Вербовое», — сказал Пушилин.

28 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли поражение двум бригадам украинских войск в районе населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области.

Ранее губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Работино уже физически не существует, село было полностью разрушено. 21 сентября он сообщал, что ВСУ завершают переброску сил в район села.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.