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Пушилин сообщил об активизации украинских войск в районе Работина

Пушилин заявил об увеличении количества штурмовых групп ВСУ в районе Работина

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины стали активнее и увеличили количество штурмовых групп возле села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Также противник повысил активность и увеличил количество групп — пока тоже без применения — на следующем направлении: Новопрокоповка — Работино — Вербовое», — сказал Пушилин.

28 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли поражение двум бригадам украинских войск в районе населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области.

Ранее губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Работино уже физически не существует, село было полностью разрушено. 21 сентября он сообщал, что ВСУ завершают переброску сил в район села.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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