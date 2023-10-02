Серия взрывов произошла в Харькове

Взрывы произошли в Харькове на Украине. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов подтвердил данные о взрывах в городе.

В 9:02 (совпадает с мск) на территории Харьковской области Украины была объявлена воздушная тревога.

Также в этот день украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

В ночь на 2 октября СМИ информировали, что серия взрывов произошла в Днепропетровском районе Херсона. В дальнейшем в одном из зданий начался пожар.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.