В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне утром 2 октября произошли взрывы.

«Утро в Херсоне снова громкое, сообщают о взрывах в городе», — пишет издание Klymenko Time.

В ночь на 2 октября украинские СМИ сообщали, что серия взрывов произошла в Днепропетровском районе Херсона. В дальнейшем в одном из зданий начался пожар.

30 сентября украинские издания сообщали, что в Киеве, а также в Харькове, в городе Запорожье и вблизи Краматорска произошли взрыв. В Лесном массиве произошел пожар.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.