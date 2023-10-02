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Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: артиллерия ВС РФ сорвала ротацию бригады ВСУ под Купянском

Артиллерия российской группировки войск «Запад» на Купянском направлении сорвала попытку замены состава 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на передней линии фронта в районе Степовой Новоселовки в Харьковской области. Об этом начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил РИА Новости.

По его словам, авиационный удар был нанесен по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад ВСУ в районах Берестовое, Копанки.

Зыбинский сообщил, что в ходе столкновений с противником российские войска уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и артиллерийское орудие производства США M777 в районах Песчаной, Новолюбовки, Новой Кругляковки.

Общие потери ВСУ составили до двух взводов живой силы, один миномет, один беспилотный летательный аппарат, добавил начальник пресс-центра группировки «Запад».

30 сентября Министерство обороны России сообщало, что российские военные на Купянском направлении в течение суток ликвидировали до 20 украинских бойцов, а также поразили американскую гаубицу.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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