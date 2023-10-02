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МО: авиация РФ ударила по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25СМ атаковали позиции ВСУ в ЛНР

Министерство обороны РФ сообщило, что российские вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25СМ атаковали позиции ВСУ на Краснолиманском направлении.

Отмечается, что нанесение ударов координировал авиационный наводчик Центрального военного округа, который оперативно передал пилотам координаты целей и затем подтвердил попадание по ним.

До этого издание Business Insider писало, что ударный вертолет Ка-52 и дрон «Ланцет» являются смертоносным оружием РФ. Авторы материала подчеркнули, что вертолет Ка-52 считается одним из самых лучших и самых маневренных ударных вертолетов в мире.

«Ка-52 способен развивать скорость до 300 километров в час и оснащен 30-мм авиационной пушкой», — говорится в статье.

При этом издание указало, что данные вертолеты превратились в «занозу в боку» украинской армии в ходе ее контрнаступления.

Как отметили авторы публикации, не меньшую опасность для солдат ВСУ представляют обширные минные поля, из-за которых украинским военнослужащим порой приходится бросать технику, полученную от западных партнеров, и продвигаться в зоне боевых действий пешком.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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