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Турция может передать Украине улучшенные дроны Bayraktar

Baykar Defence: ВСУ могут получить улучшенную версию дронов Bayraktar

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Global Look Press

Глава турецкой оборонной компании Baykar Defence Хулук Байрактар заявил, что Украина может получить улучшенную версию дронов Bayraktar, известную как Bayraktar Akıncı. Об этом пишет РБК со ссылкой на украинский «24 канал».

«Вопрос в процессе рассмотрения», — прокомментировал возможную передачу этих дронов Байрактар.

До этого о возможной передаче этого беспилотника Киеву писало украинское издание УНИАН.

Ранее генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар на международном форуме оборонных индустрий в Киеве заявил, что турецкая компания Baykar планирует инвестировать порядка $100 млн в строительство на Украине завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

30 августа в Анкаре в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST показали новейшие модели беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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