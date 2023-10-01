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Британия направила в Польшу истребители Typhoon на фоне «угрозы вмешательства» России

Великобритания направила в Польшу истребители Typhoon для защиты от России

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Global Look Press

Великобритания направила в Польшу многоцелевые истребители Typhoon. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, слова которого приводит ТАСС.

В ходе выступления на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, министр объявил, что в настоящее время истребители «приземляются в Польше в ответ на просьбу со стороны польских друзей». Количество самолетов, которые должны прибыть в Польшу, он не уточнил.

Данная мера станет «мощным сигналом» поддержки союзника по НАТО на фоне якобы «высокой угрозы российского вмешательства», полагает Шэппс.

Ранее министр заявил о возможной отправке военных инструкторов и кораблей для помощи Киеву, а также перспективе переноса подготовки ВСУ ближе к украинским границам, а также собственно на Украину. В своем комментарии глава британского ведомства привел в пример британскую оборонную компанию BAE Systems (производит истребители Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4; танки Challenger 2; боевые машины пехоты Bradley, CV90, Warrior и другую технику), которая переносит в страну свое производство.

Позднее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пояснил, что Лондон не планирует отправлять своих военных на территорию Украины, пока там идет военный конфликт. Он подчеркнул, что тема обучения украинских военных британскими инструкторами является «вопросом долгосрочной перспективы». Обучение военных Украины возможно, но не в настоящее время, сказал он.

Ранее Сунак лично призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дать разрешение на экспорт истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию.

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