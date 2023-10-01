ВСУ могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar TB-2, сообщает агентство УНИАН.

Речь идет о Bayraktar Akinci — беспилотнике, который оснащен интеллектуальной системой наведения HGK-82.

По данным агентства, вопрос передачи беспилотников находится в процессе рассмотрения.

Ранее генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар на международном форуме оборонных индустрий в Киеве заявил, что турецкая компания Baykar планирует инвестировать порядка $100 млн в строительство на Украине завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

30 августа в Анкаре в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST показали новейшие модели беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

До этого премьер-министр Косово Альбин Курти сообщал, что частично признанная республика закупила у Турции партию ударных дронов Bayraktar.

Также стало известно, что министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в стране начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».