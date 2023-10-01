Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar TB-2

УНИАН: ВСУ могут получить улучшенную версию Bayraktar TB-2

close
100%
Global Look Press

ВСУ могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar TB-2, сообщает агентство УНИАН.

Речь идет о Bayraktar Akinci — беспилотнике, который оснащен интеллектуальной системой наведения HGK-82.

По данным агентства, вопрос передачи беспилотников находится в процессе рассмотрения.

Ранее генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар на международном форуме оборонных индустрий в Киеве заявил, что турецкая компания Baykar планирует инвестировать порядка $100 млн в строительство на Украине завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

30 августа в Анкаре в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST показали новейшие модели беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

До этого премьер-министр Косово Альбин Курти сообщал, что частично признанная республика закупила у Турции партию ударных дронов Bayraktar.

Также стало известно, что министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в стране начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий