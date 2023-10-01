Экс-агент ЦРУ заявил о наличии у российской армии неуязвимого оружия

Российские гиперзвуковые ракеты являются неуязвимым оружием, и защититься от них практически невозможно. Такое заявление в эфире YouTube-канала журналиста Стивена Гарднера сделал бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн.

По словам эксперта, многие из новых ракет РФ способны развивать скорость 7-9 махов. В связи с этим он указал, что защиты против таких снарядов просто не существует.

«Даже [президент США] Джо Байден признал, что нет оборонительных средств против некоторых ракет, которые были выпущены Россией по различным ключевым точкам на Украине», — добавил экс-сотрудник американских спецслужб.

Также эксперт подчеркнул, что Вашингтону не следует недооценивать Москву и поражающую возможность российской армии. Подобное отношение к ситуации может иметь неблагоприятные последствия для США, резюмировал Макговерн.

30 сентября начальник Генерального штаба Канады Уэйн Эйр сообщил, что РФ быстрее ожидаемого восполняет свой арсенал боевых припасов. В то же время королевство с февраля 2022 года не произвело ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 мм, уточнил генерал.

Ранее в США назвали четыре вида самого смертоносного оружия, которые российские бойцы используют в зоне спецоперации на Украине.