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ВСУ отправили в тыл бригаду из-за отказа сражаться

МО: ВСУ отправили в тыл отказавшуюся сражаться из-за потерь 47-ю бригаду

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Alex Babenko/AP

Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы Украины выводят из-под Работино в Запорожской области 47-ю бригаду. Причиной, по данным министерства, называется «отказ воевать с российскими военными» из-за высоких потерь.

Минобороны РФ утверждает, что 47-я механизированная бригада выводится в тыловой район.

До этого сообщалось, что более 10 тыс. украинских военных воспользовались радиостанцией с частотой 149.200 «Волга», которая работает во всех направлениях в зоне СВО (Северный Восток), чтобы объявить о своей сдаче в плен.

27 сентября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев бросает в «мясные штурмы» призванных в армию с востока и центра жителей Украины.

По его словам, в ходе «мясных штурмов» на Донецком направлении, ВСУ потеряли за два дня до 750 военнослужащих — при этом взятые в плен или сдавшиеся сообщают, что большинство из них были насильно призваны из регионов востока или центра Украины. Вместе с тем надлежащей военной подготовки они не проходили.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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