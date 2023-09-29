В Пентагоне считают, что РФ применит ядерное оружие в случае войны с НАТО

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер написал статью, в которой он сообщает, что в случае войны России с НАТО РФ первой применит ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта», — сообщил Уивер.

Ранее сообщалось, что американская некоммерческая исследовательская организация RAND, связанная с Пентагоном и правительством США, в своем последнем докладе пришла к выводу, что в случае возможного удара России по силам НАТО в рамках российско-украинского конфликта Североатлантический альянс может отказаться от ответных действий.

В докладе аналитики RAND уделяют большое внимание различным слабостям российской позиции в проводимой на Украине спецоперации и считают, что допущенные Россией ошибки могут побудить Москву к эскалации и использованию ядерного оружия на Украине.

Однако следует отметить, что основное предназначение исследований RAND — предоставление аналитических услуг западным чиновникам, включая политиков США и НАТО. В докладе корпорации сдержанно оцениваются предполагаемые шаги США и НАТО в ответ на эскалацию со стороны России, а также указывается возможность избежать прямого столкновения.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.