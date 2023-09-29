Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне считают, что РФ применит ядерное оружие в случае войны с НАТО

РИА Новости: НАТО прогнозирует возможность ядерного удара со стороны России

close
100%
Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер написал статью, в которой он сообщает, что в случае войны России с НАТО РФ первой применит ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта», — сообщил Уивер.

Ранее сообщалось, что американская некоммерческая исследовательская организация RAND, связанная с Пентагоном и правительством США, в своем последнем докладе пришла к выводу, что в случае возможного удара России по силам НАТО в рамках российско-украинского конфликта Североатлантический альянс может отказаться от ответных действий.

В докладе аналитики RAND уделяют большое внимание различным слабостям российской позиции в проводимой на Украине спецоперации и считают, что допущенные Россией ошибки могут побудить Москву к эскалации и использованию ядерного оружия на Украине.

Однако следует отметить, что основное предназначение исследований RAND — предоставление аналитических услуг западным чиновникам, включая политиков США и НАТО. В докладе корпорации сдержанно оцениваются предполагаемые шаги США и НАТО в ответ на эскалацию со стороны России, а также указывается возможность избежать прямого столкновения.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях