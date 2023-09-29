Россия будет дорабатывать оружие с учетом западных образцов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ вплоть до победы в специальной военной операции будет модернизировать оружие с учетом новейшего западного вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия модернизирует свою военную технику с учетом новейших образцов западных вооружений, так будет происходить вплоть до победы в СВО», — говорится в сообщении.

Ранее Медведев заявил, что однажды у какой-либо из ядерных стран могут «сдать нервы» и она применит оружие массового поражения.

Медведев пояснил, что публикация приурочена к годовщине террористических актов 11 сентября. По его словам, из-за «хамства и отвратительной самовлюбленности западных стран» в будущем террористы вновь могут организовать нечто подобное. Однако теперь они используют для реализации своих планов атомное или биологическое оружие, предположил замглавы Совбеза.

В результате американским властям не останется ничего, кроме как «собирать деньги» на очередной монумент в районе Ground Zero. И это только в лучшем случае, уточнил Медведев. Как сказал заместитель председателя Совбеза, так называемый ядерный клуб постоянно пополняется новыми членами. При этом большинство из них не скованы никакими обязательствами по обеспечению международной безопасности, добавил он.

Ранее страны «Большой двадцатки» (G20) выступили против применения ядерного оружия.