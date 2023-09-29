Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что США могут предоставить стране оружейный ленд-лиз, которым Киев сможет воспользоваться до сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что США против предоставления ленд-лиза… Просто сейчас ситуация, когда США дают много помощи без оплаты. Не использую (слово — ред.) «бесплатно», я говорю без оплаты, это разные вещи. Возможно, когда придет время, нам нужно будет оформлять ленд-лиз. Давайте подождем. Как я понимаю, до сентября следующего года у нас есть возможность пользоваться этой опцией», — сказал Данилов.

Ранее обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для испанского издания Rebelion предположил, что Киеву придется расплачиваться за предоставленное по ленд-лизу оружие своими территориями, отдав их в распоряжение США и НАТО.

По мнению Леаля, Киев собственноручно загоняет себя в ловушку и рискует будущим, решив подчиниться западным государствам, которые продолжают настойчиво навязывать свое вооружение, чтобы потом использовать это обстоятельство в свою пользу.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.