Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина может получить оружие от США по ленд-лизу

Глава СНБО Данилов: Киев может получить оружие от США по ленд-лизу

close
100%
Roman Chop/AP

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что США могут предоставить стране оружейный ленд-лиз, которым Киев сможет воспользоваться до сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что США против предоставления ленд-лиза… Просто сейчас ситуация, когда США дают много помощи без оплаты. Не использую (слово — ред.) «бесплатно», я говорю без оплаты, это разные вещи. Возможно, когда придет время, нам нужно будет оформлять ленд-лиз. Давайте подождем. Как я понимаю, до сентября следующего года у нас есть возможность пользоваться этой опцией», — сказал Данилов.

Ранее обозреватель Пабло Хофре Леаль в статье для испанского издания Rebelion предположил, что Киеву придется расплачиваться за предоставленное по ленд-лизу оружие своими территориями, отдав их в распоряжение США и НАТО.

По мнению Леаля, Киев собственноручно загоняет себя в ловушку и рискует будущим, решив подчиниться западным государствам, которые продолжают настойчиво навязывать свое вооружение, чтобы потом использовать это обстоятельство в свою пользу.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях