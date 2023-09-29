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В Генштабе РФ рассказали о начале осенней призывной кампании

Представитель ГШ: осенний призыв в России стартует 1 октября во всех регионах

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Макс Ветров/РИА Новости

Осенний призыв в России стартует 1 октября, рассказал на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера <...>, где граждане <...> призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря», — рассказал Цимлянский.

Он также отметил, что начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября.

Представитель Генштаба также сообщил, что призывников не будут отправлять в зону спецоперации на Украине и в пункты дислокации ВС РФ на новых российских территориях.

Также в России подвели итоги весенней призывной кампании, отметив регионы, где призыв прошел наиболее организованно.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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