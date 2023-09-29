В Минобороны заявили о достаточном количестве контрактников и добровольцев для СВО

У России достаточно желающих служить по контракту в армии, а также добровольцев для выполнения всех задач специальной операции на Украине. Об этом говорится в брифинге замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирала Владимира Цимлянского.

В заявлении Цимлянского отмечается, что в Генштабе страны нет планов проведения каких-либо «дополнительных мобилизационных мероприятий».

Он уточнил, что Министерство обороны расширило сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту, также ведомство увеличило количество инструкторов для работы с потенциальными кандидатами.

Цимлянский заключил, что работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с главами российских регионов.

Ранее сообщалось, что по всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.