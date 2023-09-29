Минобороны заявило об отсутствии планов о дополнительной мобилизации, передает РИА Новости со ссылкой на контр-адмирала Владимирв Цимлянского.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что по всей территории России 3 октября пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения.

Издание ссылается на приложение к приказу Роспотребнадзора, в котором утверждается, что в текущей ситуации повышается опасность вооруженных конфликтов, в которых могут участвовать государства с ядерным арсеналом. В документе отмечается, что столкновения могут произойти вблизи российских границ.

В публикации подчеркивается, что мероприятия планируется провести в один день во всех регионах страны, подобное произойдет впервые.

До этого омбудсмен Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных по ЦФО сообщила, что решение о демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на наличие оснований для отсрочки, было принято при участии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.