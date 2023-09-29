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ВКС РФ нанесли удары по последним мостам через Оскол новейшими ракетами

«ВКР»: российские военные уничтожили последние мосты через Оскол ракетами Х-38МЛ

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Телеграм-канал «Направленец по Украине»

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили последние переправы через реку Оскол новейшими высокоточными ракетами Х-38МЛ класса «воздух-поверхность», сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что летчики нанесли серию ударов высокоточными ракетами класса «воздух-поверхность» по трем автомобильным мостам, по которым украинские Вооруженные силы снабжают свои войска на левом берегу реки Оскол у границы Харьковской области и Донбасса.

Накануне «Военкоры Русской Весны» сообщали, что российские ВКС уничтожили объекты ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе.

20 сентября глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские силы уничтожили мост в Купянске, который позволял ВСУ перебрасывать подкрепления через реку Оскол.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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