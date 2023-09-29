Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников в двух областях России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников над территорией России. Об этом в своем Telegram-канале заявило Министерство обороны Российской Федерации.

«В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что средства ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Калужской области и 10 — над Курской.

29 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт говорил, что в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. По его словам, один из трансформаторов после атаки загорелся. В результате ЧП обесточены пять населенных пунктов и больница.

Накануне Министерство обороны России сообщало, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью.

Днем 28 сентября Минобороны РФ заявляло, что российские системы ПВО пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.