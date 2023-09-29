Военный эксперт предположил, что Киев может мобилизовать еще полмиллиона украинцев

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, заявил, что на Украине планируют провести мобилизацию с целью собрать до 500 тысяч человек к весне. Он указал, что украинским войскам на Запорожском направлении необходимо укомплектовать бригады и обеспечить их вооружением. В это время их активность, возможно, снизится, но они будут использовать поставляемое Западом оружие для нанесения ударов.

Эксперт предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать ракетами и беспилотниками российские объекты в тылу.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по обороне Роман Костенко также выразил мнение, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия для противодействия численным и материальным ресурсам российских войск. Он отметил, что такие меры необходимы из-за увеличения боевых возможностей России.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее РИА Новости писали, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.