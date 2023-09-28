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Польский военный вертолет дважды нарушил белорусскую границу

Минобороны: польский военный вертолет дважды нарушил границу с Белоруссией

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский военный вертолет два раза за 28 сентября нарушил воздушное пространство Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе белорусского Министерства обороны,

«Зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе», — говорится в публикации.

Согласно информации ведомства, воздушное судно залетело на территорию республики на 1,5 километра, а позднее еще раз, на 300 метров. Приближение было зарегистрировано средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск противовоздушной обороны (ПВО). В ответ но это Минск поднял в небо дежурную авиацию.

«Военным ведомством во взаимодействии с МИД готовится соответствующая нота», — указали в министерстве.

Минобороны устанавливает все обстоятельства случившегося, заключается в сообщении.

1 сентября польский военный вертолет Ми-24 нарушил границу с Белоруссией на один километр.

Ранее Минск усомнился в готовности Польши к демонтажу забора на границе.

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