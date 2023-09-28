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В Литву впервые прибыл натовский самолет-разведчик AWACS

Командование армии Литвы: самолет-разведчик НАТО AWACS впервые прибыл в страну

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Global Look Press

Первый натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛОиУ) AWACS E-3A Sentry совершил посадку на литовском аэродроме Шяуляй. Об этом сообщает пресс-служба командования армии Литвы.

«В Литву впервые перебрасывают самолеты-разведчики НАТО ДРЛОиУ», — указывается в публикации.

Как пояснили в пресс-службе, разведывательные самолеты будут выполнять задачи по наблюдению за военной деятельностью России на авиационной базе ВВС Литвы в Зокняе с 28 сентября вместе с армейским контингентом в размере 150 человек. Отмечается, что самолеты системы AWACS принадлежат парку разведывательных самолетов НАТО, базирующемуся в ФРГ. На территорию Литвы они прибыли из Турции.

В материале поясняется, что в ближайшее время AWACS начнет разведывательные полеты над территорией Североатлантического Альянса, миссии продлятся несколько недель.

Некоторое время назад в НАТО заявили, что направят в Литву два самолета AWACS с целью «наблюдения за военной деятельностью» России вблизи границ страны — члена организации.

Ранее самолет-разведчик США заметили недалеко от Крыма.

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