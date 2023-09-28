В Финляндии высказались о размещении ядерного оружия

Руководитель Министерства обороны Финляндии Антик Хяккянен заявил, что страна, даже будучи членом НАТО, не планирует размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По его словам, опасения о том, что Российская Федерация применит ядерное оружие являются беспочвенными. Он считает, что в текущий момент никаких разведывательных данных, подтверждающих такую вероятность.

До этого глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что королевство пытается присоединиться к Североатлантическому альянсу из-за российско-украинского конфликта.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.