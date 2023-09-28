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Генсек НАТО рассказал о контрактах альянса на боеприпасы для Украины

Столтенберг: НАТО заключило контракты по поставкам боеприпасов ВСУ на €2,4 млрд

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Kin Cheung/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заключил рамочные контракты по поставкам Украине основных видов боеприпасов на €2,4 млрд. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве, передает РИА Новости.

«У НАТО сейчас есть рамочные контракты на 2,4 млрд евро по ключевым боеприпасам», — сказал генсек.

Он уточнил, что речь идет о снарядах калибра 155 мм, танковых боеприпасах и противотанковых ракетах.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует увеличить производство боеприпасов для Украины и других членов организации, которые передали значительную часть собственного вооружения Киеву.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отправляет слишком много оружия на Украину.

По его словам, из-за этого у самих Соединенных Штатов не остается боеприпасов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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