Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заключил рамочные контракты по поставкам Украине основных видов боеприпасов на €2,4 млрд. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве, передает РИА Новости.

«У НАТО сейчас есть рамочные контракты на 2,4 млрд евро по ключевым боеприпасам», — сказал генсек.

Он уточнил, что речь идет о снарядах калибра 155 мм, танковых боеприпасах и противотанковых ракетах.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует увеличить производство боеприпасов для Украины и других членов организации, которые передали значительную часть собственного вооружения Киеву.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отправляет слишком много оружия на Украину.

По его словам, из-за этого у самих Соединенных Штатов не остается боеприпасов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.