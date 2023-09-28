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Российские военные уничтожили арсенал ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении арсенала ВСУ в районе Богдановки

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Reuters

Российские военнослужащие уничтожили арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

«В районе населенного пункта Богдановка в Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский заявлял, что артиллерия группировки войск «Запад» уничтожила пункт боепитания украинских войск и три минометных расчета на Купянском направлении.

Утром 28 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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