Российские военнослужащие уничтожили арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

«В районе населенного пункта Богдановка в Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский заявлял, что артиллерия группировки войск «Запад» уничтожила пункт боепитания украинских войск и три минометных расчета на Купянском направлении.

Утром 28 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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