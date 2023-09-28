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ВСУ за сутки дважды атаковали позиции российских войск в ДНР

Минобороны: бойцы ВС РФ за сутки отразили две атаки украинских военных в ДНР

Вооруженные силы РФ за последние сутки отразили две атаки украинских войск на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в официальной сводке российского Министерства обороны.

Согласно информации ведомства сражения произошли вблизи поселка Первомайское и села Веселое. При этом потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 190 военнослужащих, уточняется в заявлении.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.

Днем 28 сентября пресс-служба военного ведомства РФ сообщила, что в небе над ДНР был сбит украинский штурмовик Су-25. По имеющимся данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Торецкое.

В то же время стало известно, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили на территории республики четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Кроме того, в ДНР и Запорожской области были ликвидированы 26 украинских беспилотников.

Ранее российские солдаты уничтожили штурмовую группу ВСУ у донецкого села Клещеевка.

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