Российские истребители сбили в ДНР украинский штурмовик Су-25

Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили украинский штурмовик в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, это произошло в районе населенного пункта Торецкое.
Кроме того, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», рассказали в МО.
Также за минувшие 24 часа были уничтожены 26 беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема и Новопетриковка в ДНР, а также под Самойловкой и Новым в Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства.
26 сентября сообщалось, что на аэродроме Кульбакино в Николаевской области был уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.
24 сентября Минобороны сообщало о сбитом под Клещеевкой украинском вертолете Ми-8.
За все время спецоперации российские ВС уничтожили 480 самолетов и 250 вертолетов ВСУ, следует из отчета Минобороны РФ.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.