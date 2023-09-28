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Российские истребители сбили в ДНР украинский штурмовик Су-25

МО РФ: истребители ВКС сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Торецкого в ДНР

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Eduard Korniyenko/Reuters

Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили украинский штурмовик в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, это произошло в районе населенного пункта Торецкое.

Кроме того, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», рассказали в МО.

Также за минувшие 24 часа были уничтожены 26 беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема и Новопетриковка в ДНР, а также под Самойловкой и Новым в Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства.

26 сентября сообщалось, что на аэродроме Кульбакино в Николаевской области был уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.

24 сентября Минобороны сообщало о сбитом под Клещеевкой украинском вертолете Ми-8.

За все время спецоперации российские ВС уничтожили 480 самолетов и 250 вертолетов ВСУ, следует из отчета Минобороны РФ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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